ボートレース大村のＧ?「開設７３周年記念海の王者決定戦」は１２日、準優勝戦が行われた。定松勇樹（２４＝佐賀）は準優１１Ｒで２コースから会心の差しを決めて優出。「良かったです。奇跡です」と?大仕事?を満足そうに振り返った。相棒の２０号機もバランス型で上々の仕上がりだ。優勝戦には師匠・峰竜太も進出。「師匠も倒せるように頑張ります」とキッパリ。乗りに乗っている若武者が師匠も撃破して今年３回目のＧＩ