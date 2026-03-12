改めてガソリン価格について見ていきます。まずは、これまでの県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格の推移です。去年は180円台など高値水準が続いていましたが、昨年末にガソリン税の暫定税率が廃止されたことにより、年明けには160円台まで下がりました。ところが、ここに来て中東情勢の混迷による原油高を受け、県内でも店頭価格が200円台になるなど大きく上がっています。これを受けて高市総理は、来週