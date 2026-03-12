ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判が、１３日に東京地裁で開かれる。２５年３月に在宅起訴され、同４月にＸで「今後の手続に真摯（しんし）に対応してまいります」とコメントしていた。開廷は午前１０時で、法廷内での発言が注目される。斉藤被告を巡る騒動のこれまでを振り返る。▼２３年８月１７日「ＦＲ