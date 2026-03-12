フリーアナウンサーの神田愛花（45）が11日に配信されたポッドキャスト番組「神田愛花のMy work,My life」に出演。元財務省職員で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授をゲストに迎え、東大法学部卒業後、財務省に入省も、その後、弁護士に転身した山口氏のキャリアについて、神田は「本当にやりたいことというのはどういう考えだったんですか」と質問を投げかけた。「当時は他人から評価されることがいいと思っ