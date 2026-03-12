NTTドコモは、個人向け「副回線サービス」の提供を9月30日に終了すると発表した。ユーザーによる解約などの手続きは不要。新規受け付けは3月26日に終了する。 副回線サービスは、災害や通信障害時の通信確保を目的に、2023年6月に提供が始まったオプションサービス。通信障害時などにKDDI回線へ切り替えて利用できる。 個人向けプランでは月額429円でデータ量0.5GB、送受信時