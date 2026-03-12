イランの新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師が、最高指導者に選出後、初めて声明を発表しました。モジタバ師は先ほど発表した声明で、「近隣諸国にあるアメリカの基地を攻撃する」と述べ、アメリカに対し、基地をただちに閉鎖するよう警告しました。また、イランがアメリカとイスラエルの攻撃に対する報復として、事実上封鎖したホルムズ海峡については「敵に圧力をかける手段として、ホルムズ海峡の封鎖を継続すべきだ」と述べ