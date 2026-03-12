半導体大手のロームが、東芝とパワー半導体事業の統合を検討していることが１２日、わかった。ロームと東芝で共同出資会社を設立し、パワー半導体事業を移管する案などを検討しているとみられる。ロームは自動車部品大手デンソーから買収提案を受けている。東芝との事業統合と、デンソーによる買収のどちらにかじを切るかによって、国内の半導体業界の枠組みは大きく変わる可能性がある。ロームは２０２３年、東芝の経営再建