シンガー・ソングライターの川嶋あいさん（40）が11日、神奈川県の中学校で『卒業サプライズライブ』を開催。代表曲である『旅立ちの日に…』を披露しました。『卒業サプライズライブ』は公募によって寄せられた川嶋さんへのメッセージをもとに、選ばれた1校の卒業式をサプライズで訪問しライブを行う企画。デビュー当初から20年以上続く恒例の企画となっています。今回サプライズが行われたのは神奈川・大磯町立大磯中学校。新卒