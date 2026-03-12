ロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡが１２日、東京・有明アリーナで、昨年１２月２３日から延期されていた「ＬＵＮＡＴＩＣＸ’ＭＡＳ２０２５−ＯＵＲＪＯＵＲＮＥＹＣＯＮＴＩＮＵＥＳ−」の振替公演を行った。大腸がんで闘病したドラマー・真矢さんが２月１７日に５６歳で死去し、４人で挑む初のステージ。真矢さんの「ＬＵＮＡＳＥＡを絶対に止めないでほしい」という遺志を継ぎ、悲しみを乗り越えた４人が天国の盟友