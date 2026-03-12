「バスケットボール女子・Ｗ杯予選、日本代表７１−８１オーストラリア代表」（１２日、イスタンブール）世界ランク１１位の日本は同２位の豪州と対戦し、最大１１点リードを逆転され、痛恨の開幕２連敗となった。日本は１４日に地元トルコと対戦する。日本は初戦で同２０位のハンガリーに敗戦。昨季のＷＮＢＡ選手５人がスタメンの豪州を相手に、いきなりディープスリーも含め２本の３点シュートを決められたが、田中こころ