イランのモジタバ・ハメネイ師（ゲッティ＝共同）【イスタンブール共同】米国とイスラエルの攻撃を受けるイランの新しい最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師（56）が12日、選出後初めて声明を公表した。「近隣諸国にある米国の基地を攻撃する」と述べ、徹底抗戦の方針を強調。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡について「戦争での圧力手段として使う」と述べ、封鎖を継続する考えを示した。反米強硬路線を鮮明にし、米イ