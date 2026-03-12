【ワシントン共同】トランプ米大統領は12日、交流サイト（SNS）に「米国は世界最大の産油国だ。原油価格が上昇すれば莫大な利益を得る」と投稿した。だがイランが核兵器を持つことを阻止することが、はるかに重要だとも強調した。