収入と貯蓄を増やすにはどうすればいいでしょうか？皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は50歳、契約社員で働く女性の方です。体調を崩し、職場を退社。最近治療も終え、転職したものの収入面からさらなる転職か副業を検討中。また、現在、70代の両親と実家で同居していますが、自身の老後には不安を感じているとのこと。ファイナンシャル・プランナーの井戸美枝さん