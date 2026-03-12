福岡西署は12日、福岡市西区横浜3丁目8番付近の路上で同日午後3時ごろ、帰宅中の小学生男児が車に乗っている見知らぬ男性から「こっちにおいで」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男性は50から60歳くらいで、クリーム色の車に乗っていた。