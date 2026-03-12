週刊文春に不倫を報じられた松本洋平文部科学大臣が12日、記者会見で報道を認め、謝罪した。【映像】松本文部科学大臣が頭を下げる瞬間（実際の様子）松本大臣は「日頃支援をしてくださっております皆様方、そしていろいろと関係をする皆様方、そして何よりも私の家族、こうした皆様方に心からまずお詫びを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした」と述べ、頭を下げた。妻から叱責され、謝罪を受け入れても