3月11日で東日本大震災から15年。東京電力の福島第一原発で最初の水素爆発が発生したのは地震の翌日、3月12日のことでした。原発の安全神話が崩れた事故から15年。東京電力は今、再び原発を動かしています。 東日本大震災の翌年から毎年、発生時刻に黙とう捧げてきた東京電力・柏崎刈羽原発。ただ、今年はこれまでとは大きく異なる点がありました。【柏崎刈羽原稲垣武之 所長】「これまでの3．11とは我々にとって違う意味を持っ