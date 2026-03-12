東北４県にまたがる太平洋沿岸部の長距離自然歩道「みちのく潮風トレイル」で、沿線の住民らが国内外から訪れるハイカーを迎え入れ、自然の魅力とともに東日本大震災の教訓を伝えている。子どもたちを救った非常階段、津波にのまれた住宅の跡地などを見てもらうことで、防災意識の向上も期待される。リアス海岸が美しい岩手県大船渡市三陸町越喜来（おきらい）地区を通るトレイルのコース近くに、震災がれきを建材に使ったカラ