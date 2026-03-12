旧ジャニーズ事務所のタレントが所属する「STARTO ENTERTAINMENT」側が、チケットの大手転売サイトを提訴したと明らかにしました。サイトには、高額で転売されるチケットがありました。その問題性は？■1枚8万円などチケットが高額販売され…大手転売サイト「チケット流通センター」。さまざまなジャンルから旧ジャニーズ事務所のタレントが所属する「STARTO ENTERTAINMENT」を見てみると、「Travis Japan」のコンサートチケット