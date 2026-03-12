野球評論家の古田敦也氏（60）が自身のYouTube「フルタの方程式」を更新。侍ジャパンの投手キーマンを指名した。古田氏は日本での1次リーグを総括。「やっぱ一番良かったのは種市くんでしょうね」と、2試合で2回を投げ、打者6人を5奪三振、被安打0で無失点に抑えた種市篤暉の名前を挙げた。「やっぱいいですね、ストレートが155キロ前後で伸びのある球。そして得意のフォークボールですよね」とし「フォークボールって、よく