イラン国営放送は12日、新たに最高指導者に選出されたモジタバ師のメッセージを読み上げました。「殉教した人々の血に対する復讐を決して放棄しない」「いかなる場合でも敵に賠償を支払わせる」と述べ、徹底抗戦を訴えています。また中東諸国には「攻撃に利用された軍事基地を攻撃したが、各国への侵略行為ではない」と釈明しました。さらに「この行動を継続せざるをえない」として、アメリカ軍基地などへの攻撃を続ける意向を示し