横浜ＤｅＮＡ勝利時の演出が再現された「ＴＨＥＬＩＶＥ」の体験会＝１２日、横浜市中区（木田亜紀彦写す）ＪＲ関内駅（横浜市中区）南口に１９日に開業する街区「ＢＡＳＥＧＡＴＥ（ベースゲート）横浜関内」（横浜市中区）が１２日、公開された。開発を主導する三井不動産の植田俊社長は「関内復活ののろしを上げる起爆剤になる」と意気込んだ。◆商業エリアは５５店舗、「スタジアム横バル街」も街区の理念である