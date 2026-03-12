中道改革連合、参政党、チームみらい、日本共産党の野党４党は１２日、森英介議長に対し、自民党の坂本哲志委員長の解任決議案を共同で提出した。新年度予算案をめぐっては、この日に行われた予算委の理事会で、１３日の委員会で締めくくり質疑を行ったあと予算案を採決し、直ちに衆議院本会議に上程することを坂本氏が職権で決めた。これに対し野党は与野党の合意ではなく、坂本氏の職権を連発して審議日程を進める姿勢を批