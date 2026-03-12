ＬＤＨは１２日、７人組ダンス＆ボーカルグループ「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」のボーカル・ØＭＩ（登坂広臣）が「株式会社ＣＤＬｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ」を設立し、自ら代表取締役ＣＥＯに就任したと発表した。公式サイトでは「この度、ØＭＩの個人プロジェクト「ＣＤＬｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ」をさらに発展させ事業を拡大していくため、グループ会社として２０２６年３月５日に新会社『