ドル円のピボットは１５８．９０円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:44現在） ドル円 現値158.89高値159.24安値158.57 159.90ハイブレイク 159.57抵抗2 159.23抵抗1 158.90ピボット 158.56支持1 158.23支持2 157.89ローブレイク ユーロ円 現値183.30高値183.91安値183.28 184.34ハイブレイク 184.13抵抗2 183.71抵抗1 183.50ピボット 183.08支持1