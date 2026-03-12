きょうの為替市場、海外時間に入ってドル高の動きは一服しているものの、ドル円は１５８円台後半での推移となっている。東京時間には一時１５９．２５円付近まで上昇していた。ただ、下押す動きはなく１６０円を視野に入れた動きは続いている。 ホルムズ海峡問題は依然として解消のメドは立たず、混乱は続いている。中東情勢が依然として混迷が続く中、原油相場の激しい上下動も継続しており、本日は一時９６ドル台に急騰後