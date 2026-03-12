先ほどからイランの新最高指導者に選出されたモジタバ師の初の声明が同国の国営テレビを通じて伝わっており、「ホルムズ海峡は引き続き閉鎖されるべき」との認識を示した。これを受けて為替市場はドル高の反応が見られ、ドル円は一時１５９円台に再上昇している。 USD/JPY158.95EUR/USD1.1537GBP/USD1.3381 MINKABU PRESS編集部野沢卓美