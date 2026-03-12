3月12日、トルコ・イスタンブールで『FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント』が行われ、女子日本代表（FIBAランキング11位）がオーストラリア代表（同2位）と対戦した。 前日に行われたハンガリー代表（同20位）との初戦を65－77で落とした日本。「FIBA女子アジアカップ2025」決勝で敗れたオーストラリアとの試合では、渡嘉敷来夢、髙田真