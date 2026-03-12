LUNA SEAが12日、東京・有明アリーナで開催した『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』振替公演のステージ上で、5月29日からスタートする全国ツアーの開催を発表。あわせて、真矢さんも写った新たなアーティスト写真が公開された。【ライブ写真】真矢さんへの思いを胸に開催したLUNA SEA有明アリーナ公演今回発表されたツアーは、真矢さんの出身地である神奈川・秦野を皮切りに、22都市33公演を巡る大規模ツアー。会