【ワシントン共同】米商務省が12日発表した1月のモノとサービスを合わせた国際収支ベース（季節調整済み）の貿易赤字は、前月比25.3％減の545億ドル（約8兆7千億円）だった。輸出が過去最高を更新し、赤字幅は3カ月ぶりに縮小した。輸出が5.5％増の3021億ドルとなった一方、輸入は0.7％減の3566億ドルとなり、赤字が減った。サービスの輸出が過去最高だった。モノの通関ベース（季節調整前）の貿易収支によると、対日本の貿