【丹東（中国遼寧省）＝出水翔太朗】中国と北朝鮮を結ぶ国際旅客列車が１２日、約６年ぶりに運行を再開した。外貨を獲得したい北朝鮮が今後、中国人観光客を受け入れるかどうかに注目が集まっている。韓国メディアによると、北朝鮮は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、２０２０年から国境封鎖とともに、列車の運行を停止した。中国人観光客の受け入れも止めている。再開の「第１号」となる列車（丹東発平壌行き、８両編成