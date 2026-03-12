ソフトバンクは１２日の巨人とのオープン戦（みずほペイペイ）に０―１で零封負けを喫した。開幕投手に内定している上沢直之投手（３２）が先発し、７回途中１失点の好投。開幕へ向けて順調な調整ぶりを披露した。粘りの投球だった。２回にダルベックに適時打を許し１点を失ったものの、その後は得点を与えなかった。３回には連打で二死一、二塁のピンチを背負ったが、キャベッジを二ゴロに抑えてゼロで切り抜けた。右腕は６回