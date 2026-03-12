◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）大阪杯の前哨戦として位置付けられて、今年で１０年目。不思議な現象としては、前走Ｇ２が【０・０・２・２２】（データは金鯱賞が３月施行になった１７年以降の過去９年、以降同）と連対がない。また、７歳以上は【０・１・０・１９】とこちらも不振にあえいでいる。京都記念Ｖのジューンテイクは５歳馬だが、アメリカＪＣ