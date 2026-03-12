ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」が１２日、東京・有明アリーナでワンマンライブを開催した。２月１７日にドラムの真矢さん（享年５６）が死去して以降初となるライブ。故人への思いをはせながら全１７曲をパフォーマンスし、満員となる１万２０００人を魅了した。開演と同時に響いたのは、真矢さんの声だった。「ＬＵＮＡＳＥＡは決して止まらないからね！」。生前最後の公の場となった昨年１１月の映像がモニターで流され