この記事のポイントアトレ上野で新店2ショップとリニューアル3ショップが順次オープンします。ジェラート ピケは上野エリア初出店です。限定ボックスやノベルティなど各ショップのオープニング特典も用意されます。アトレ上野で春のショップ刷新が始まります。ルームウェアからスイーツまで、駅で立ち寄りやすいラインアップが広がります。JR上野駅中央改札すぐのショップゾーンで順次オープンします。 アトレ上野「新店＆リ