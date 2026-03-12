ロックバンド、LUNA SEAが12日、東京・有明アリーナでライブを行った。ドラマー真矢さんが長い闘病の末、2月17日に56歳で亡くなってから初のステージ。昨年12月23日の振り替え公演だった。セットリストは以下の通り。＜1＞UP TO YOU＜2＞Dejavu＜3＞MILLENNIUM＜4＞Sweetest Come Again＜5＞inside you＜6＞gravity＜7＞absorb＜8＞Metamorphosis＜9＞G.＜10＞IN SILENCE＜11＞I for You＜12＞BLACK AND BLUE＜13＞ROSIER＜14＞TON