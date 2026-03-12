LUNA SEAが12日、東京・有明アリーナで、昨年12月23日に予定されていた『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』の振替公演を開催した。【写真】『真矢 献花式 〜Eternal MeLoDy〜』LUNA SEAメンバーが献花する様子この日は、ドラマー・真矢さんが亡くなったあと初めてとなるLUNA SEAのステージ。チケットは完売していたが、会場に来られない多くのファンの声に応える形で緊急生配信も実施された。メンバーの強い思いか