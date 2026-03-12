日本ではNetflixが独占配信しているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。独占配信が決まったときから賛否両論となっている。 タレントの伊集院光はTBSラジオ「月曜JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力」で「独占はよくない」と切り出し、「面白いコンテンツにお金を払うのは問題ないんだけど、まだこの状態の独占はダメ」と指摘。さらに「たまたまウチの一緒に野球をやってる後輩が、少年野球の指導者が2人いる