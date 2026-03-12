ロックバンド、LUNA SEAが12日、東京・有明アリーナでライブを行った。ドラマー真矢さんが長い闘病の末、2月17日に56歳で亡くなってから初のステージ。昨年12月23日の振り替え公演だった。公演終了後、全国ツアー「LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY−FOREVER−」が5月29日に始まることが映像で発表された。◆全国ツアー日程・5月29日神奈川・クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)・5月30日神奈川・クアーズ