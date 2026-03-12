【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は１２日、アルペンスキー女子大回転が行われ、３連覇を狙った座位の村岡桃佳選手（２９）が銀メダルを獲得した。今大会２個目のメダルで、通算のメダル獲得数は冬季大会日本勢単独最多の１１個となった。村岡選手はけがの影響で出場すら危ぶまれたが、周囲につらいそぶりを見せず、気丈に振る舞った。「大丈夫です」