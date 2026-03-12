ロックバンド、LUNA SEAが12日、東京・有明アリーナでライブを行った。ドラマー真矢さんが長い闘病の末、2月17日に56歳で亡くなってから初のステージ。昨年12月23日の振り替え公演だった。アンコールではメンバーが真矢さんへの思いを改めて語った。▼ボーカルRYUICHI（55）いまだに真ちゃんからメールが来そうな気がします。（亡くなった顔が）今にも起きてきそうな顔だった。今日もいろんなことがあったけど、真ちゃんが支えて