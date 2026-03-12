国会では与党の自民党と日本維新の会が来年度予算を13日衆議院で可決し、参議院に送る構えです。中道など野党4党はこの動きに反発し、自民党の坂本予算委員長に対する解任決議案を提出しました。与党側は予算案の年度内成立にこだわっていて、13日衆議院を通過させる考えです。一方、野党の中道改革連合、参政党、チームみらい、共産党の4党は自民党の坂本予算委員長が締めくくりの質疑を行うことを委員長権限で決めたことなどに抗