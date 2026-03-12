俳優の大地真央さんと真矢ミキさんが、映画で共演する舘ひろしさん（75）の魅力を語りました。舘さん主演で、6月19日公開予定の映画『免許返納!?』。舘さん演じる映画スター・南条弘が免許返納を巡る騒動に巻き込まれる物語です。今回、追加キャストとして大地さんと真矢さんの出演が決定。2人は物語の鍵を握る女性をそれぞれ演じます。舘さんとの共演について、大地さんは「ものすごい久々ですよね。20年？でもそんな気がしなく