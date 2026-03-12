元フジテレビのフリーアナウンサー・久慈暁子が１０日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に出演。妊娠を公表しており、ゆったりした水色のワンピースで登場した。１２日付の久慈のＳＮＳでは、明石家さんまがゆったりしたワンピース姿の久慈の大きくなったお腹に手をそえる写真をアップ。「久しぶりにさんまさんにお会いできてわらいっぱなしでした」「お腹に手を当ててパワーをいただけました」と笑顔の２ショットを公開