反町隆史、大森南朋、津田健次郎出演のフジテレビドラマ「ラムネモンキー」第９話が１１日に放送された。吉井雄太（反町隆史）たちが発見した「Ｎｏ．１２」のビデオテープには、マチルダこと宮下未散（木竜麻生）が行方不明となった原因となる秘密が映っていた。黒幕は大物政治家の加賀見六郎（高田純次）なのか。終盤にはアホの八郎こと多胡秀明（梶原善）がマチルダを手にかけたのは自分だと言い出し…。ネットでも「マチ