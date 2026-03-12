「海の王者決定戦・Ｇ１」（１２日、大村）準優勝戦１１Ｒは、予選首位通過の１号艇・新田雄史（三重）が２着に敗れる波乱。差しで勝利をもぎ取ったのは、今年のＧ１戦で２冠を誇る若武者、定松勇樹（２４）＝佐賀・１２５期・Ａ１＝だ。強風のため、安定板が付くレースとなったが、２コースからコンマ１３のトップスタートを敢行。鋭い差しでイン新田を捉えると、バックで猛加速。１周２Ｍを全速ターンで先取りして勝負を決