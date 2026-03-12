■ミラノ・コルティナパラリンピックアルペンスキー女子大回転（日本時間12日、トファーネ・アルペンセンター）パラアルペンスキーの女子大回転が行われ、座位の村岡桃佳（29、トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。9日のスーパー大回転での銀メダルに続いて今大会2つ目のメダルとなり、自身パラ通算11個目のメダル獲得となった。アルペン・大日方邦子の通算10個を抜き、冬季パラの日本勢最多記録も更新した。大回転は2018年平昌