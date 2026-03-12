「海の王者決定戦・Ｇ１」（１２日、大村）準優勝戦９Ｒは、１号艇の峰竜太（４０）＝佐賀・９５期・Ａ１＝がイン逃げで快勝。待ちに待った今年初優出をＧ１の大舞台で決めた。５日目は強風のため安定板が付く悪条件だったが、「ペラ調整がドンピシャでハマった。他との比較でも足は良くなってましたね」と体感はバッチリ。「エンジンが良くて出ている人たちの次くらいにはいる思う」と好枠から真骨頂のスピードターンで白星