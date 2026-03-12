ウクライナ軍参謀本部は１０日、ロシア西部ブリャンスク州の軍需工場を英国製の長距離巡航ミサイル「ストームシャドー」で攻撃し、重大な損傷を与えたと発表した。工場は、弾道ミサイルなどに搭載する電子機器や部品を製造していたという。露側はこの攻撃で７人が死亡、４０人以上が負傷したとして反発している。ウクライナ軍参謀本部は、ＳＮＳで「ロシア製の高精度兵器の生産ラインにおいて極めて重要な拠点だ」と説明。工場