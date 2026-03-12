ひとつ先輩の横山典弘騎手が、先週の中山で通算3000勝を達成されました。「すごい数字なんだろうけど、なんか自分で達成した感じは、ずっとやってきて、ただこつこつと1つ1つ積み上げたものなので、あまり印象的にすごいとは自分の中では思えないんです」とおっしゃっていたようですが、その気持ち、わかるような気がします。とはいえ、ボクも40年一緒に乗ってきているわけで、区切りの勝利を待ってくれている周囲の雰囲気もわ