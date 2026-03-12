韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「울먹울먹하다（ウルモグルカダ）」の意味は？「울먹울먹하다（ウルモグルカダ）」という言葉を聞いたことありますか？「ウルモグルカダ」という読み仮名にヒントがあるかもしれません。「울먹울먹하다（ウルモグルカダ）」は